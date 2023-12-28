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У Києві два хлопці, наслідуючи приклад російського серіалу "Слово пацана", побили та пограбували підлітка: їм загрожує до 10 років тюрми

28 грудня, 2023 четвер
13:07
Кримінал

У Києві затримали двох хлопців, які побили та пограбували підлітка: вони наслідували російський серіал "Слово пацана". Тепер їм загрожує до 10 років ув'язнення

Про це інформує поліція Києва. 

Вказано, що на початку грудня до правоохоронців звернувся чоловік, який повідомив, що невідомі пограбували його 16-річного сина. Поліцейські встановили причетних до скоєння злочину та доставили їх до відділку поліції. 

"Ми дізнались, що група юнаків, серед яких переважно неповнолітні, планувала вчиняти злочини на території столиці. Зловмисники залучили до своєї протиправної діяльності дівчат, які мали знайомитись в інтернеті з хлопцями та запрошувати на побачення. Перевагу надавали власникам дорогих ґаджетів. Надалі, компанія планувала грабувати тих, хто прийде на зустріч", - розповів начальник Подільського управління поліції Юрій Трембіцький. 

За його словами, хлопці побили 16-річного, коли той прямував на побачення. Також у нього відібрали мобільний телефон, який одразу здали у ломбард. Отримані кошти вони розділили між собою. 

Фото: поліція Києва

"Порушники зізнались, що на злочинні дії їх спонукав російський серіал про кримінальне життя підлітків, яких вони хотіли наслідувати", - зазначили у поліції.

Читайте також: "Слово пацана". Чи втратили ми підлітків через російські серіали?

Правоохоронці розшукали викрадений телефон, його вилучили як речовий доказ. Двом фігурантам повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж, поєднаний із насильством, вчинений за попередньою змовою групою осіб та під час воєнного стану). Відтак хлопцям 2006 та 2007 років народження загрожує від семи до десяти років позбавлення волі. 

Довідка. "Слово пацана. Кров на асфальті" - це російський кримінальний серіал 2023 року про молодіжні банди Казані кінця 1980-х років. Він романтизує бандитизм, розбій, зіткнення з правоохоронцями та інші злочини. Цей серіал набув популярності серед українських підлітків та викликав обурення через популяризацію ворожого контенту в Україні. 

Примітка: Згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Режисерка Марися Нікітюк прокоментувала популярність серіалу "Слово пацана" серед української молоді. Вона заявила, що Україна має більше приділяти уваги й змінювати підхід до створення якісного контенту для суспільства. 
Суспільство
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Росія
поліція
новини Києва
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