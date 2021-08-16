У Києві колишній поліціянт чотири роки не ходив на роботу та отримував зарплату
Правоохоронці викрили колишнього поліцейського, який чотири роки не ходив на роботу, а отримував зарплату і премії
Про це передає пресслужба прокуратури.
"За даними слідства працівник одного з управлінь ГУНП у місті Києві з метою привласнення грошових коштів, вступив у змову зі своїм безпосереднім керівником, який виступав пособником у вказаному злочині", - йдеться в повідомленні.
Так, починаючи з жовтня 2016 року по грудень 2019 року, працівник поліції отримував заробітну платню за роботу в органах поліції міста Києва при цьому на своє робоче місце не виходив, покладені на нього службові обов’язки не виконував, фактично проживав у місті Львів.
У свою чергу, його безпосередній керівник всіма засобами укривав від керівництва факт відсутності свого підлеглого на роботі.
У результаті неправомірних дій державі завдано збитків, які становлять близько 400 тис. грн.
За процесуального керівництва Київської міської прокуратури слідчими ТУ ДБР, розташованому у місті Києві, за оперативного супроводження Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України повідомлено про підозру двом колишнім працівникам столичного управління поліції за фактами привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого у великих розмірах ( ч. 4 ст. 191 КК України).
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.
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