У Києві на АЗС пасажир таксі вбив чоловіка, який чіплявся до працівника
У Києві на проспекті Романа Шухевича на території автозаправної станції один чоловік побив до смерті іншого
Про це повідомляє сайт Нацполіції у Києві.
За даними поліції, житель Києва 1995 року народження кілька разів вдарив 45-річного чоловіка, який намагався вчинити конфлікт із працівником АЗС.
"Ми з'ясували, що чоловік напідпитку почав чіплятися до оператора автозаправної станції, який заправляв таксі. На захист працівника з авто вийшов пасажир та намагався заспокоїти чоловіка. Між ними розпочався конфлікт, у ході якого пасажир таксі кілька разів вдарив опонента в живіт та по голові. У результаті потерпілий впав на землю, а порушник спочатку сів у таксі та поїхав, але згодом повернувся та викликав "швидку". Прибувши, лікарі констатували смерть чоловіка", - розповів начальник відділення слідчого відділу Дніпровського управління поліції Павло Шаламов.
Поліцейські затримали підозрюваного на місці події у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Раніше він не потрапляв у поле зору правоохоронців.
Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України - умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Фігуранту повідомили про підозру, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.
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