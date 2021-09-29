У Києві на АЗС пасажир таксі вбив чоловіка, який чіплявся до працівника

Про це повідомляє сайт Нацполіції у Києві.



За даними поліції, житель Києва 1995 року народження кілька разів вдарив 45-річного чоловіка, який намагався вчинити конфлікт із працівником АЗС.



"Ми з'ясували, що чоловік напідпитку почав чіплятися до оператора автозаправної станції, який заправляв таксі. На захист працівника з авто вийшов пасажир та намагався заспокоїти чоловіка. Між ними розпочався конфлікт, у ході якого пасажир таксі кілька разів вдарив опонента в живіт та по голові. У результаті потерпілий впав на землю, а порушник спочатку сів у таксі та поїхав, але згодом повернувся та викликав "швидку". Прибувши, лікарі констатували смерть чоловіка", - розповів начальник відділення слідчого відділу Дніпровського управління поліції Павло Шаламов.



Поліцейські затримали підозрюваного на місці події у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Раніше він не потрапляв у поле зору правоохоронців.



Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України - умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Фігуранту повідомили про підозру, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

