У Києві на Північному мосту частково обмежать рух транспорту. Деталі

Про це інформує пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"Із 24 серпня до 2 вересня на Північному мосту через р. Дніпро частково обмежать рух транспорту. Комунальне підприємство по ремонту і утриманню мостів і шляхопроводів м. Києва "Київавтошляхміст" проводить аварійний ремонт плити мостового полотна", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, рух обмежать в напрямку з правого на лівий берег смугою для руху громадського транспорту. Водіїв закликали врахувати обмеження при плануванні маршрутів.