У Києві на Північному мосту частково обмежать рух транспорту. Деталі
У Києві частково обмежили рух транспорту на Північному мосту: ремонтні роботи триватимуть з 24 серпня до 2 вересня
Про це інформує пресслужба Київської міської державної адміністрації.
"Із 24 серпня до 2 вересня на Північному мосту через р. Дніпро частково обмежать рух транспорту. Комунальне підприємство по ремонту і утриманню мостів і шляхопроводів м. Києва "Київавтошляхміст" проводить аварійний ремонт плити мостового полотна", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, рух обмежать в напрямку з правого на лівий берег смугою для руху громадського транспорту. Водіїв закликали врахувати обмеження при плануванні маршрутів.
- 11 липня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що наразі у столиці два мости, Патона та Метро, перебувають в аварійному стані, їх планують реконструювати. За його словами, міст Патона два роки тому передали на баланс Міністерства інфраструктури. Його мали реконструювати у межах проєкту "Велике будівництво".
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