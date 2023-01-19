У Києві, області та Одесі тривають стабілізаційні відключення, у Дніпрі - екстрені

Про це повідомили ДТЕК Київські електромережі, ДТЕК Київські регіональні електромережі, ДТЕК Одеські електромережі та ДТЕК Дніпровські електромережі.

Зазначається, що в столиці та в Київській області упродовж 19 січня триватимуть стабілізаційні графіки відключень електроенергії.

"На 19 січня НЕК Укренерго надав обмеження споживання для Київської області на рівні 693 МВт на день та 703 МВт на ніч. В пікові часи навантаження при поточній температурі повітря це 50% від потреби електроенергії області включаючи населення, підприємства та критичну інфраструктуру. Такий ліміт електроспоживання дозволить нам проводити відключення в стабілізаційних графіках", - йдеться в повідомленні від ДТЕК Київські регіональні електромережі.

В Одесі також запровадили стабілізаційні відключення: "Ліміти споживання електроенергії в Одеській області, що надав НЕК Укренерго, дозволять повернутись до графіків стабілізаційних відключень з 7.00 19 січня", - поінформували в ДТЕК.

Однак у Дніпровських електромережах заявили, що в регіоні тривають екстрені відключення світла: "Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють. Компанія робить все можливе для того, аби у період екстрених відключень у кожному будинку світло було як мінімум 4 години, а відключення тривали не більше 8 годин".

Нагадаємо, 15 січня Гендиректор YASNO Сергій Коваленко розповів, що наразі через серйозні пошкодження не працює частина ТЕС, енергодефіцит величезний, скільки триватиме ремонт - не відомо.

В опитуванні Центру Разумкова 43% українців зазначили, що відсутність електроенергії досить чи дуже сильно впливає на їхнє життя.

Гендиректор YASNO Сергій Коваленко попереджав, що вже 19 січня Київ може повернутись до стабілізаційних графіків, проте дефіцит в енергомережі все ще значний.

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