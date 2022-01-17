У Києві підготували 15 локацій на Водохреща, - КМДА

Про це повідомляє пресслужба КМДА.



"Цього року для святкування Водохреща комунальне підприємство "Плесо" облаштувало в межах Києва 15 локацій. На кожній з них 19 січня із 9:00 до 18:00 чергуватимуть рятувальники", - йдеться в повідомленні.



Адреси локацій для купання:

зона відпочинку "Дитяча", Дніпровський район, р. Дніпро, Венеціанський острів;

"Венеція", Дніпровський район, р. Дніпро, острів Долобецький;

"Наталка", Оболонський район, затока Наталка, вул. Прирічна;

"Наталка 2" (парк);

"Галерна", Голосіївський район, вул. Набережно-Корчуватська;

"Предмістна Слобідка", Дніпровський район, р. Дніпро, Венеціанський острів;

"Тельбін", Дніпровський район, вул. Тичини;

"Райдуга", Дніпровський район, вул. Райдужна, озеро Веселка;

"Троєщина", Деснянський район, вул. Оноре де Бальзака;

"Пуща-Водиця", Оболонський район, ставок № 8 на р. Горенка;

"Вербне", Оболонський район, озеро Вербне, вул. Приозерна;

"Центральна", Дніпровський район, р. Дніпро, острів Труханів;

Озеро Йорданське, Оболонський район, вул. Йорданська-просп. Оболонський;

"Веселка", Дніпровський район, вул. Микільсько-Слобідська, 7;

"Чорторий", Деснянський район, р. Дніпро, острів Муромець.