У Києві підготували 15 локацій на Водохреща, - КМДА
Цього року для святкування Водохреща 19 січня у Києві облаштували 15 локацій, на кожній з яких працюватимуть рятувальники та діятимуть медпункти
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
"Цього року для святкування Водохреща комунальне підприємство "Плесо" облаштувало в межах Києва 15 локацій. На кожній з них 19 січня із 9:00 до 18:00 чергуватимуть рятувальники", - йдеться в повідомленні.
Адреси локацій для купання:
- зона відпочинку "Дитяча", Дніпровський район, р. Дніпро, Венеціанський острів;
- "Венеція", Дніпровський район, р. Дніпро, острів Долобецький;
- "Наталка", Оболонський район, затока Наталка, вул. Прирічна;
- "Наталка 2" (парк);
- "Галерна", Голосіївський район, вул. Набережно-Корчуватська;
- "Предмістна Слобідка", Дніпровський район, р. Дніпро, Венеціанський острів;
- "Тельбін", Дніпровський район, вул. Тичини;
- "Райдуга", Дніпровський район, вул. Райдужна, озеро Веселка;
- "Троєщина", Деснянський район, вул. Оноре де Бальзака;
- "Пуща-Водиця", Оболонський район, ставок № 8 на р. Горенка;
- "Вербне", Оболонський район, озеро Вербне, вул. Приозерна;
- "Центральна", Дніпровський район, р. Дніпро, острів Труханів;
- Озеро Йорданське, Оболонський район, вул. Йорданська-просп. Оболонський;
- "Веселка", Дніпровський район, вул. Микільсько-Слобідська, 7;
- "Чорторий", Деснянський район, р. Дніпро, острів Муромець.
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