У Києві поліцейський отримав поранення під час затримання особливо небезпечного зловмисника

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Зазначаєтсья, що інцидент стався під час затримання підозрюваного в особливо тяжкому злочині. Той напав на поліцейського і завдав йому ножове поранення, однак, це не завадило правоохоронцю одягнути на нього кайданки.

"Фігурант затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. На місці працює слідчо-оперативна група. Правоохоронцю надається медична допомога", - зазначили в поліції.