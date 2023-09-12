У Києві поліцейський отримав поранення під час затримання особливо небезпечного зловмисника
Ввечері, 11 вересня, в Києві поліцейський отримав поранення під час затримання озброєного підозрюваного
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
Зазначаєтсья, що інцидент стався під час затримання підозрюваного в особливо тяжкому злочині. Той напав на поліцейського і завдав йому ножове поранення, однак, це не завадило правоохоронцю одягнути на нього кайданки.
"Фігурант затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. На місці працює слідчо-оперативна група. Правоохоронцю надається медична допомога", - зазначили в поліції.
- 29 серпня, на проспекті Івана Мазепи у Дніпрі, правоохоронці намагались зупинити елітне авто, водій якого, за наявними даними, ігнорував законні вимоги правил дорожнього руху. Після зупинки автомобіля, чоловік поводився агресивно та мав всі ознаки алкогольного сп’яніння. Під час інциденту правоохоронець застосував табельну зброю. Від отриманих вогнепальних поранень водій авто помер.
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