У Києві поліція затримала чоловіка, який із ножем нападав на дітей

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook Поліція Києва.



Відомо, що до чергової частини поліції Києва надійшло повідомлення про те, що на вулиці Челябінській невідомий підійшов до дітей та, погрожуючи ножем, відібрав у них смартфон і велосипед. На місце події негайно виїхали наряди патрульної поліції та слідчо-оперативна група територіального управління поліції.



За словами начальника відділу розкриття розбоїв управління карного розшуку столичної поліції Олександра Чучи, поліціянти негайно розпочали необхідні заходи задля встановлення особи нападника:



"Ми опитали потерпілих, свідків та встановили очевидців злочину. Проаналізували відео з прилеглих до місця події камер спостереження та з’ясували маршрут руху зловмисника. Після скоєного він поїхав на потязі до Вінницької області. Ми негайно зв’язалися із колегами на Вінниччині та спільно із ними затримали правопорушника на станції залізничного транспорту", - сказав Олександр Чуча.

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