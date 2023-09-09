У Києві попрощалися з українським релігієзнавцем Ігорем Козловським

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Зазначається, що о 12:00 його відспівали у монастирі, а о 13:00 почалася громадська панахида.

Провести чоловіка в останню путь прийшли понад 100 людей, серед них громадські діячі, науковці, колеги та учні Козловського.

Поховають науковця на Байковому кладовищі.

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Хто такий Ігор Козловський

Ігор Козловський родом із Донеччини. Є автором 50 наукових праць і понад 200 статей. Серед напрямків його роботи була релігійна ситуація на окупованих територіях Донбасу. Член PEN Україна.

27 січня 2016 року був захоплений бойовиками "Донецької народної республіки" за проукраїнську позицію і перебував у полоні майже 2 роки (700 днів) до 27 грудня 2017 року. Був звільнений із полону за обміном.

Ігор Козловський розповідав, що бойовики надівали йому мішок на голову й били тупим предметом. Також вони імітували розстріл й вимагали від чоловіка "визнати провину".

У ніч на 6 вересня учений, історик, релігієзнавець помер від серцевого нападу. Йому було 69 років. На сумну подію відреагували відомі українці - детальніше читайте за посиланням.