У Києві прощаються з колишнім політичним в’язнем Кремля Геннадієм Афанасьєвим
Сьогодні у Києві прощаються з військовим, активістом і колишнім політичним в’язнем Кремля Геннадієм Афанасьєвим
Про це повідомляє Еспресо.
Чоловік загинув 18 грудня в Луганській області, захищаючи Україну від російської орди.
Нагадаємо, Геннадія Афанасьєва в 2014 затримала російська окупаційна влада півострова. Він став фігурантом справи про "терористичну спілку", яка начебто планувала здійснити серію вибухів у Сімферополі.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.97
Купівля 39.97Продаж 40.76
-
EUR
Купівля 41.53Продаж 42.66
- Актуальне
- Важливе