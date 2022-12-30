У Києві прощаються з колишнім політичним в’язнем Кремля Геннадієм Афанасьєвим

Про це повідомляє Еспресо.

Чоловік загинув 18 грудня в Луганській області, захищаючи Україну від російської орди.

Нагадаємо, Геннадія Афанасьєва в 2014 затримала російська окупаційна влада півострова. Він став фігурантом справи про "терористичну спілку", яка начебто планувала здійснити серію вибухів у Сімферополі.

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