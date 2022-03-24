У Києві ситуація стабілізувалась, активні бої йдуть на ірпінському напрямку, — боєць ТрО Києва

"Зараз Ірпінь нагадує селище Піски у 2015. Постійні артобстріли, постійна канонада. Після війни місто треба буде повністю відбудовувати", – сказав він в етері Espreso TV.



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Кузик додав, що в Києві більш-менш спокійно, в деяких районах пробували збивати дрони.

"На Броварському напрямку ворога досить активно “потіснили”. Зараз там відбувається зачистка. Їх заблокували в районі села Перемога, зараз вони не знають, куди дітись звідти".

Також боєць ТрО наголосив, що більшість сіл та містечок навколо столиці під контролем ЗСУ: "Окупанти залишились десь точково. в окремих селах, поки що немає наказу їх знищити, то їх не чіпають".



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