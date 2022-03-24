Global Львів Головна
ua ru
Global Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна війна з Росією У Києві ситуація стабілізувалась, активні бої йдуть на ірпінському напрямку, — боєць ТрО Києва
Ексклюзив

У Києві ситуація стабілізувалась, активні бої йдуть на ірпінському напрямку, — боєць ТрО Києва

24 березня, 2022 четвер
07:48
війна з Росією Петро Кузик

Петро Кузик зауважив, що в Ірпені йдуть бої, артилерійські перестрілки, місто зачищається

"Зараз Ірпінь нагадує селище Піски у 2015. Постійні артобстріли, постійна канонада. Після війни місто треба буде повністю відбудовувати", – сказав він в етері Espreso TV.

Читайте також: Орки знаходять людей у підвалах Маріуполя, пропонують їм гроші, лиш би вони перейшли на сторону Ростова, — ексголова Мангуської РДА
 

Кузик додав, що в Києві більш-менш спокійно, в деяких районах пробували збивати дрони.
"На Броварському напрямку ворога досить активно “потіснили”. Зараз там відбувається зачистка. Їх заблокували в районі села Перемога, зараз вони не знають, куди дітись звідти".
Також боєць ТрО наголосив, що більшість сіл та містечок навколо столиці під контролем ЗСУ: "Окупанти залишились десь точково. в окремих селах, поки що немає наказу їх знищити, то їх не чіпають".

Читайте також: Ми закликаємо земляків в Криму краще обирати арешт, ніж війну проти свого народу, – член Меджлісу кримськотатарського народу

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
ЗСУ
санкції ЄС проти Росії
Читайте також:
Anonymous
23 березня, 2022 середа
Володимир Зеленський повільно, але впевнено денацифікує Росію, - Anonymous
Олаф Шольц
23 березня, 2022 середа
Канцлер Німеччини Шольц закликав ввести ембарго на російську нафту, газ та вугілля
Виктор Медведчук
22 березня, 2022 вiвторок
Правоохоронці мають кілька версій щодо місцезнаходження Медведчука, - Венедіктова
Київ
+6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 29.94
  • EUR
    Купівля 32.39
    Продаж 33.18
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
24 березня
08:41
Сергій Шкарлет
Окупанти пошкодили 566 українських закладів освіти, з яких 73 зруйнували повністю, - Шкарлет
08:35
Ексклюзив
економіка
Українська економіка стабілізується, бізнеси, навіть в прилеглих до зон бойових дій місцевостях, помалу відновлюють роботу, – керівник Центру економічної стратегії
08:26
Ексклюзив
Підірвано ворожий корабель в окупованому порту Бердянська – громадський активіст
08:21
Зеленський виступить перед парламентом Ірландії
08:05
Сергій Гайдай
На Луганщині окупанти застосували фосфорні бомби й обстрілами вбили чотирьох людей, іще шестеро постраждали, - Гайдай
07:41
Anonymous
Хакери Anonymous зламали 35 тис. файлів Центробанку РФ і обіцяють їх оприлюднити
07:30
ракети Росії
Росія за місяць війни випустила 1200 ракет по Україні, але в неї залишилось ще багато
07:19
Хакери Anonymous зламали сайти Ашану, Leroy Merlin і Decathlon
06:59
літак рф
Російська авіація за добу зробила 250 вильотів
05:43
Урядовий літак Росії
Росія вкрала у західних компаній понад 500 літаків
05:07
ЧАЕС
Більшість пожеж біля Чорнобильської АЕС ліквідовано, в повітрі виявлено небезпечний цезій.
04:46
Херсон
У Херсоні рашисти готують масовий терор – готові депортувати пів міста
02:20
ПЗРК Starstreak
В уряді Великобританії озвучили складові нового пакету військової допомоги Україні
02:02
Радбез ООН
Радбез ООН відхилив резолюцію РФ про гуманітарну ситуацію в Україні. За були лише Росія і Китай
01:52
обстріляли швидку
У США конгресмени звернулися до генпрокурора з вимогою розслідування вбивства двох громадян Америки в Україні
01:46
Анастасія Шаботова
Міністерство спорту погнало фігуристку Шаботову зі збірної України. Росіянка лайкнула пост Плющенка про підтримку війни в Україні
01:27
обстріл Київ
ЗСУ відкинули російські війська ще на 25-30 км далі на схід від Києва, - Пентагон
01:10
збили російський літак
Повітряні Сили ЗСУ знищили 11 повітряних цілей російських окупантів
00:55
Побачимо, чи Росії вдалося у НАТО, ЄС та "Великій сімці" зламати когось й перетягти на сторону війни, - Зеленський
00:42
Генштаб ЗСУ
Ворог доукомплектовує розбиті підрозділи, проводить розвідку, але будь-яке просування отримує відсіч, - Генштаб ЗСУ
00:38
Володимир Зеленський
Ми витримали у шість разів довше, ніж планував ворог, - Зеленський підсумував місяць війни проти Росії
00:26
Зеленський
Ми чекаємо серйозних кроків від НАТО, ЄС і G7. Росіяни почали лобіювати свої інтереси війни і працюють з деякими партнерами. На цих трьох самітах ми побачимо, хто друг, а хто продався і зрадник, - Зеленський
00:19
знищили російський БТР
За добу відбито 6 атак, знищено 100 окупантів та близько 30 одиниць техніки, - ОТУ "Схід"
00:07
хімічна атака
Центр протидії дезінформації дав інструкцію українцям: що робити, якщо РФ здійснить хімічну атаку
2022, середа
23 березня
23:52
Київ оборона ЗСУ
Під Києвом знаходяться до 12 тис. російських військових, - Арестович
23:46
пожежа від цигарки
Україна закликала найбільші тютюнові компанії світу припинити співпрацю з Росією
23:41
ЧАЕС
Біля ЧАЕС горить ліс, виявлено незначне підвищення концентрації цезію в повітрі
23:29
Зеленський і Столтенберг
Ми бачимо масштаби, які ми не бачили у Європі з часів Другої світової війни, - Столтенберг оголосив про посилення підтримки України
23:24
мзс Росії
МЗС Росії повідомив, що висилає кількох американських дипломатів
23:07
путлер шойгу
У РФ з'ясовують стосунки через провал в Україні, - Данілов про інформацію щодо зникнення Шойгу
22:57
Ексклюзив
Якщо Газпром буде продавати весь свій газ в Європу тільки за рублі , то їх пошлють туди, куди ми посилаємо російський воєнний корабель,- Железняк
22:53
Через масові хакерські атаки онлайн-сервіси Укрзалізниці тимчасово недоступні
22:45
Скабєєва
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків, маніпуляцій та "вкидів" від Росії за 23 березня
22:43
Renault
Renault призупиняє роботу заводу у Москві
22:40
Валерій Залужний
Залужний: "Могутність і стійкість нашої держави - це ми з вами"
22:22
Щоб розмінувати всю Україну від російських мін, треба $250 млрд, - Генеральний штаб ЗСУ
22:15
Газпром
Порушення контрактів від ненадійного партнера. Німеччина відреагувала на вимогу Росії платити за газ у рублях
22:03
Окупанти обстріляли харчове підприємство в Чернігові, пошкоджено аміакопровід, - Чернігівська ОДА
21:51
Ірина Верещук
Україна поверне полонених військових з острова Зміїний, обмінявши їх на російських моряків, - Верещук
21:33
Юрій Захарєєв
Українець Захарєєв, якого називають "спадкоємцем Ломаченка", виграв ЧЄ з боксу
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV