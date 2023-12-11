У Києві стався обвал опорної стіни для утримання ґрунту: є жертви

Про це повідомляє начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Зазначається, що внаслідок інциденту один чоловік загинув та ще один травмований.

Пораненого госпіталізували до Олександрівської клінічної лікарні.

У КМВА додали, що наразі проводяться роботи по розбору завалу.

На місце події виїхали та працюють співробітники Печерського управління поліції, слідчо-оперативна група ГУНП та медики.

Пізніше у Київській міській адміністрації уточнили, що обвал стався на вулиці Лютеранській, 7/10

Ремонт відбувається відповідно до підряду між Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва Печерської районної в місті Києві державної адміністрації та ТОВ "ЛКБУД". Роботи виконували 4 працівники підрядної організації.