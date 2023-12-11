У Києві стався обвал опорної стіни для утримання ґрунту: є жертви
У понеділок, 11 грудня, у Печерському районі Києва під час проведення ремонтних робіт опорної стіни для утримання ґрунту стався обвал, внаслідок чого є жертви
Про це повідомляє начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.
Зазначається, що внаслідок інциденту один чоловік загинув та ще один травмований.
Пораненого госпіталізували до Олександрівської клінічної лікарні.
У КМВА додали, що наразі проводяться роботи по розбору завалу.
На місце події виїхали та працюють співробітники Печерського управління поліції, слідчо-оперативна група ГУНП та медики.
Пізніше у Київській міській адміністрації уточнили, що обвал стався на вулиці Лютеранській, 7/10
Ремонт відбувається відповідно до підряду між Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва Печерської районної в місті Києві державної адміністрації та ТОВ "ЛКБУД". Роботи виконували 4 працівники підрядної організації.
- У вересні на столичній вулиці Олександра Довженка під час реконструкції Дегтярівського шляхопроводу обвалилися бетонні балки. Прокуратура відкрила провадження за фактом порушення правил безпеки при виконанні робіт із підвищеною небезпекою.
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