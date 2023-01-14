У Києві та області вводять екстрені відключення світла, - ДТЕК
У Києві та Київській області через загрозу ракетного обстрілу в суботу, 14 січня, вводять екстрені відключення електроенергії
Про це повідомили в ДТЕК Київські електромережі та ДТЕК Київські регіональні електромережі.
Зазначають, що цей превентивний крок дозволить уникнути значних пошкоджень у разі пошкодження ворогом енергетичної інфраструктури Києва та області. Також наголошують на тому, що зараз не діють складені раніше графіки стабілізаційних відключень.
"Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації", - ідеться в повідомленні.
- Станом на ранок 14 січня в системі зберігається дефіцит енергії, через що в 11 областях ввели аварійні відключення світла.
- Уранці 14 січня жителі столиці чули звуки вибухів. У Київській ОВА повідомили, що причиною стало займання на одному з об'єктів критичної інфраструктури області.
- Ранком 14 січня загарбники також атакували Харків та Харківську область, вони завдали ракетних ударів по критичній інфраструктурі й промислових об'єктах.
- У суботу, 14 січня, росіяни завдали ракетного удару по Києву, вибухи пролунали у Дніпровському районі столиці, в області пошкоджено 18 приватних будинків.
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