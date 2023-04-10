Про це пише "Вечірній Київ"

Пам'ятну табличку встановили прямо на фасаді Київського університету імені Бориса Грінченка. Віктор Огнев'юк був ректором цього закладу впродовж 14 років.

"Саме ця меморіальна дошка увіковічить те, як багато Віктор Олександрович зробив для нашого університету. Низка заходів, які ми проводимо в його памʼять - це все робиться, щоби підкреслити, яку надзвичайно важливу роль він зробив для університету імені Грінченка", - сказав на відкритті Леонід Ємець, проректор з науково-методичної роботи, зв’язків з органами державної влади та місцевого самоврядування.

Відкривали дошку дружина Любов Огневʼюк та заступник міського голови - секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко. Авторами пам'ятного меморіалу стали архітекторка Вероніка Дірова та скульптор Микола Зноба. Вони зазначили, що робота над пам'яткою зайняла чотири місяці.

На пам'ятній табличці ексректор зображений з рукою на грудях - саме такий жест Огнев'юк використовував для привітання.