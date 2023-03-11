У Києві відновили роботу централізованого теплопостачання

Про це у telegram-каналі повідомив Віталій Кличко.

"Комунальники ще працюють над видаленням повітря в системах опалення окремих будинків. Разом з тим, теплогенеруюче обладнання працює в оптимальних параметрах", - зазначив він.

Також додається, що електро- та водопостачання в столиці також функціонує в штатному режимі.