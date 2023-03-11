У Києві відновили роботу централізованого теплопостачання
У суботу, 11 березня, роботу централізованого теплопостачання в Києві відновили в повному обсязі
Про це у telegram-каналі повідомив Віталій Кличко.
"Комунальники ще працюють над видаленням повітря в системах опалення окремих будинків. Разом з тим, теплогенеруюче обладнання працює в оптимальних параметрах", - зазначив він.
Також додається, що електро- та водопостачання в столиці також функціонує в штатному режимі.
- 10 березня стало відомо, що у столиці скасували графіки стабілізаційних відключень світла, електропостачання всіх жителів відновили.
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