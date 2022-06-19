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У Києві відновлять автомобільний рух між мостами Метро й Патона

19 червня, 2022 неділя
18:02
новини України

Уранці 20 червня в Києві відновлять автомобільне сполучення між мостами Метро та Патона

Про це розповів мер столиці Віталій Кличко в телеграмі.

"У Києві з ранку понеділка, 20 червня, відновлюємо  автомобільний рух також мостами Метро та Патона", - зауважив він.

Так, для автомобільного сполучення між лівим і правим берегами працюватимуть Дарницький, Північний, Південний, мости Метро та Патона.

Про організацію руху громадського транспорту з урахуванням відновлення роботи мостів повідомлять додатково.

"Закликаю водіїв дотримуватися ПДР, швидкісного режиму, а також надавати перевагу каретам швидкої, авто поліції, рятувальників та автомобілям з гуманітарним вантажем", - наголосив Віталій Кличко.

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Кличко
Київ
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