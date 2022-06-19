Про це розповів мер столиці Віталій Кличко в телеграмі.

"У Києві з ранку понеділка, 20 червня, відновлюємо автомобільний рух також мостами Метро та Патона", - зауважив він.

Так, для автомобільного сполучення між лівим і правим берегами працюватимуть Дарницький, Північний, Південний, мости Метро та Патона.

Про організацію руху громадського транспорту з урахуванням відновлення роботи мостів повідомлять додатково.

"Закликаю водіїв дотримуватися ПДР, швидкісного режиму, а також надавати перевагу каретам швидкої, авто поліції, рятувальників та автомобілям з гуманітарним вантажем", - наголосив Віталій Кличко.