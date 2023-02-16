У Києві вшанували пам'ять загиблого на війні журналіста Махова
16 лютого, на честь Дня військового журналіста, у Києві вшанували пам'ять Олександра Махова, який загинув торік під Ізюмом
Про це повідомляє "Суспільне".
Вшанування відбулось у Святошинському районі столиці - у жовтні 2022 вулицю Жолудєва перейменували на вулицю Махова та встановили пам'ятну табличку на одному з будинків, де й відбулось вшанування.
"Суспільне" повідомило, що на заході була присутня наречена Махова Анастасія Блищик. Вона розповіла, що на честь журналіста в Ізюмі також перейменували вулицю та додала, що після звільнення Луганська, там також перейменують площу на честь Махова.
"В Луганську буде не вулиця, а центральна площа. Тому єднаймося, борімося для того, щоб якнайшвидше звільнити рідний Луганськ Сашка, до якого він не встиг поїхати", — сказала вона.
- Журналіст і військовослужбовець ЗСУ Олександр Махов загинув під час бойових дій на Харківщині 4 травня. Йому було 36 років. Олександр працював на каналах "Україна" та "Україна 24". Журналіст висвітлював події на передовій, а також служив у Збройних Силах України. Також він був єдиним журналістом, який перебував на борту літака, що проводив евакуацію з коронавірусного Уханя. Після початку повномасштабної агресії Росії журналіст пішов на фронт.
- "Нехай його син Владислав знає: Росія відповість за цю смерть. Ми обовʼязково здобудемо для України перемогу. Впевнений, це було мрією Олександра. Ми її реалізуємо. Вічна пам'ять йому й усім нашим героям, які віддали життя за Україну!" – зазначив 5 травня президент Володимир Зеленський, висловлюючи співчуття рідним і друзям Олександра.
- Вже 9 травня із журналістом та військовослужбовцем попрощалися у Михайлівському соборі столиці.
- Чоловіка нагородили за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України орденом "За мужність" III ступеня.
- А 28 жовтня стало відомо, що в Києві на честь загиблого на війні з РФ Олександра Махова назвали вулицю.
- В Ізюмі також з’явилася вулиця на честь загиблого журналіста Олександра Махова.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.36
Купівля 39.36Продаж 40.01
-
EUR
Купівля 41.48Продаж 42.36
- Актуальне
- Важливе