У Києві вшанували пам'ять загиблого на війні журналіста Махова

Про це повідомляє "Суспільне".

Вшанування відбулось у Святошинському районі столиці - у жовтні 2022 вулицю Жолудєва перейменували на вулицю Махова та встановили пам'ятну табличку на одному з будинків, де й відбулось вшанування.

"Суспільне" повідомило, що на заході була присутня наречена Махова Анастасія Блищик. Вона розповіла, що на честь журналіста в Ізюмі також перейменували вулицю та додала, що після звільнення Луганська, там також перейменують площу на честь Махова.

"В Луганську буде не вулиця, а центральна площа. Тому єднаймося, борімося для того, щоб якнайшвидше звільнити рідний Луганськ Сашка, до якого він не встиг поїхати", — сказала вона.