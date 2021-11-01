У Києві ввели єдиний швидкісний режим: до 50 км/год
З 1 листопада у Києві демонтують дорожні знаки 3.29 "Обмеження максимальної швидкості руху до 80 км на годину", адже вводиться єдиний швидкісний режим – 50 км/год
Про це у Telegram повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов.
Так, з 1 листопада 2021 року по 1 квітня 2022 року максимально дозволена швидкість руху по дорогах Києва – 50 км/год, крім ділянок, де дозволена швидкість нижча.
Змін зазнає 7 ділянок вулично-дорожньої мережі столиці: Набережне шосе, Наддніпрянське шосе, Столичне шосе, пр.Бажана, вул. Саперно-Слобідська, вул.Набережно-Рибальська від Гаванського мосту до вул.Електриків, пр.Шухевича від Північного мосту до вул.Бальзака.
Усов нагадав, що перелік вулиць конкретизується відповідним актом комісійного обстеження вулиць та доріг до цього рішення.
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