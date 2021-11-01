У Києві ввели єдиний швидкісний режим: до 50 км/год

Про це у Telegram повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов.

Так, з 1 листопада 2021 року по 1 квітня 2022 року максимально дозволена швидкість руху по дорогах Києва – 50 км/год, крім ділянок, де дозволена швидкість нижча.

Змін зазнає 7 ділянок вулично-дорожньої мережі столиці: Набережне шосе, Наддніпрянське шосе, Столичне шосе, пр.Бажана, вул. Саперно-Слобідська, вул.Набережно-Рибальська від Гаванського мосту до вул.Електриків, пр.Шухевича від Північного мосту до вул.Бальзака.

Усов нагадав, що перелік вулиць конкретизується відповідним актом комісійного обстеження вулиць та доріг до цього рішення.

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