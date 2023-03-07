Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

"За 375 днів повномасштабної війни у Києві одружилися 25 550 пар", - написав він.

"У столиці з 24 лютого народилося 16 979 немовлят: 8786 хлопчиків та 8193 дівчинки. Серед новонароджених – 292 двійні та чотири трійні", - додав чиновник.