У Києві з початку повномасштабного вторгнення РФ народились майже 17 тис. дітей
У Києві з початку повномасштабного вторгнення РФ до України в лютому 2022 року народились майже 17 тисяч малюків. Серед них – 292 двійні та чотири трійні
Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
"За 375 днів повномасштабної війни у Києві одружилися 25 550 пар", - написав він.
"У столиці з 24 лютого народилося 16 979 немовлят: 8786 хлопчиків та 8193 дівчинки. Серед новонароджених – 292 двійні та чотири трійні", - додав чиновник.
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