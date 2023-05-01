Про це в ефірі Еспресо заявив радник міського голови Києва Дмитро Білоцерковець.

"Найголовніший позитив в тому, що економічна активність збільшується. Більше починає працювати бізнесу, більше - сфера обслуговування. Ми всі розуміємо, що це потрібно, щоб у нас були податки, які нам необхідно витрачати, насамперед на нашу національну безпеку", - сказав він.

Білоцерковець додав, що людей стає все більше і більше у столиці.

"У березні 2022 року була зафіксована найменша кількість людей в столиці - 1,3 млн людей. В середньому, 1,5 млн людей було протягом березня та квітня минулого року. Станом на зараз в Києві понад 3,6 млн людей. Ми майже повернулись до позначки перед активною фазою військових дій - 3,9 млн людей", - підсумував радник міського голови.