У Києві зараз живе понад 3,6 млн людей, це майже довоєнний показник, - радник Кличка
Станом на зараз в Києві живе понад 3,6 млн людей. Кількість людей майже повернулась до позначки перед 24 лютого 2022 року - 3,9 млн людей
Про це в ефірі Еспресо заявив радник міського голови Києва Дмитро Білоцерковець.
"Найголовніший позитив в тому, що економічна активність збільшується. Більше починає працювати бізнесу, більше - сфера обслуговування. Ми всі розуміємо, що це потрібно, щоб у нас були податки, які нам необхідно витрачати, насамперед на нашу національну безпеку", - сказав він.
Білоцерковець додав, що людей стає все більше і більше у столиці.
"У березні 2022 року була зафіксована найменша кількість людей в столиці - 1,3 млн людей. В середньому, 1,5 млн людей було протягом березня та квітня минулого року. Станом на зараз в Києві понад 3,6 млн людей. Ми майже повернулись до позначки перед активною фазою військових дій - 3,9 млн людей", - підсумував радник міського голови.
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