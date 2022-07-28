Про це передає пресслужба КМДА.



"У метро тимчасово не працює сервіс оплати банківськими картками на турнікетах. Наразі фахівці Ощадбанку проводять необхідні роботи для усунення несправності", - йдеться в повідомленні.

Пасажирів просять скористатися альтернативними способами оплати.

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