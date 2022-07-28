У київській підземці перестала працювати оплата за проїзд банківською картою
Вранці 28 липня у метро Києва тимчасово неможливо оплатити проїзд банківськими картками на турнікетах
Про це передає пресслужба КМДА.
"У метро тимчасово не працює сервіс оплати банківськими картками на турнікетах. Наразі фахівці Ощадбанку проводять необхідні роботи для усунення несправності", - йдеться в повідомленні.
Пасажирів просять скористатися альтернативними способами оплати.
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