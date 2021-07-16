У Київводфонді провели обшуки через розкрадання 7 млн грн

Про це передає пресслужба прокуратури.

“Прокурорами Печерської окружної прокуратури м. Києва спільно з ГУ ДФС у м. Києві 16.07.2021 проведено обшуки у приміщеннях Спеціалізованого водогосподарського комунального підприємства “Київводфонд” в рамках кримінального провадження щодо привласнення державних коштів в особливо великих розмірах”, - йдеться в повідомленні.

У ході досудового розслідування, зокрема, перевіряється причетність службових осіб “Київводфонд” до привласнення понад 7 млн грн, передбачених на придбання товарів та виконання робіт з капітальних ремонтів бюветних комплексів та громадських вбиралень, розташованих на території Києва.

Як зазначається, кримінальне провадження розслідується за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

У ході проведених обшуків у службових приміщеннях комунального підприємства, а також за місцем проживання його директора, вилучено первинну фінансово-господарську документацію по взаємовідносинах між СВКП “Київводфонд” із суб’єктами господарської діяльності з ознаками фіктивності.

Досудове розслідування триває.



Нагадаємо, 8 липня правоохоронці провели слідчі дії в офісі Київавтодору. КМДА назвало це "політичним тиском". Служба безпеки України заявляє, що провела низку обшуків у комунальній корпорації "Київавтодор" в рамках справи про мільйонні схеми.

Згодом, співробітники Державного бюро розслідувань провели обшуки в головному офісі “Київводоканалу”.

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