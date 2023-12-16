У Киргизстані запустили виробництво бронетехніки для потреб РФ, - ISW
У Киргизстані розпочалося виробництво російської бронетехніки на першому в країні підприємстві оборонно-промислового комплексу
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Повідомляється, що підприємство у місті Баликчі займається капітальним ремонтом та виробництвом броньованих модифікацій вантажних автомобілів ГАЗ-66М. За даними джерел, Росія надає частину комплектуючих для випуску машин. Аналітики ISW зазначають, що складання вантажних автомобілів, ймовірно, провадиться на потужностях російської ремонтної бази.
Місцеві чиновники прозвітували, що підприємство вже вийшло на повну виробничу потужність. При цьому обсяги виробництва тримаються у секреті.
- У середині жовтня Киргизстані відбувся саміт СНД за участю Путіна.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.05 Купівля 37.05Продаж 37.64
- EUR Купівля 40.27Продаж 41.25
- Актуальне
- Важливе