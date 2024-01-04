У Киргизстані засудили до 5 років "вагнерівця", який воював проти України
Наринський обласний суд у Киргизстані засудив до 5 років позбавлення волі Бекназара Боругул уулу за участь у війні Росії проти України в складі ПВК Вагнера
Про це повідомляє Радио Азаттык.
Про затримання 27-річного жителя Наринської області стало відомо в серпні 2023 року. Він вступив до лав ПВК Вагнера, коли відбував покарання в одній із російських в'язниць, після чого почав воювати проти України.
Чоловіка затримали через три тижні після того, як він повернувся в Киргизстан.
У Державному комітеті національної безпеки Киргизької Республіки зазначили, що розслідування ведуть за фактом участі громадянина Киргизстану у збройних конфліктах або військових діях на території іноземної держави. Спецслужба знайшла відео, на якому є кадри з киргизьким вагнерівцем у військовій формі та зі зброєю. Слідчі помітили його нагороди, ймовірно, за участь у війні, а також деякі документи та символіку з логотипом ПВК Вагнера.
- Раніше білоруські журналісти побачили свідчення того, що найманці розформованої російської ПВК Вагнера могли увійти до складу новоствореного спецпідрозділу "Торнадо" Внутрішніх військ МВС Республіки Білорусь.
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