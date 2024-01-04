У Киргизстані засудили до 5 років "вагнерівця", який воював проти України

Про це повідомляє Радио Азаттык.

Про затримання 27-річного жителя Наринської області стало відомо в серпні 2023 року. Він вступив до лав ПВК Вагнера, коли відбував покарання в одній із російських в'язниць, після чого почав воювати проти України.

Чоловіка затримали через три тижні після того, як він повернувся в Киргизстан.

У Державному комітеті національної безпеки Киргизької Республіки зазначили, що розслідування ведуть за фактом участі громадянина Киргизстану у збройних конфліктах або військових діях на території іноземної держави. Спецслужба знайшла відео, на якому є кадри з киргизьким вагнерівцем у військовій формі та зі зброєю. Слідчі помітили його нагороди, ймовірно, за участь у війні, а також деякі документи та символіку з логотипом ПВК Вагнера.