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Вагнерівці, схоже, влаштувалися до спецназу МВС Білорусі, - ЗМІ

16 грудня, 2023 субота
17:23
Війна з Росією Вагнерівці, схоже, влаштувалися до спецназу МВС Білорусі, - ЗМІ

Білоруські журналісти побачили імовірні свідчення того, що найманці розформованої російської ПВК Вагнера могли увійти до складу новоствореного спецпідрозділу "Торнадо" Внутрішніх військ МВС Республіки Білорусь

Йдеться про показовий виступ загону спеціального призначення "Торнадо" за участі керівництва МВС Білорусі, що 14 грудня 2023 року відбувся у військовій частині 3310 (Мінськ). Загін було створено у грудні, розповідає інформаційний портал Reform.by.

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"Пресслужби МВС та Внутрішніх військ опублікували барвисті ролики виступу та акцентували увагу на прапорах так званої ПВК Вагнера, які висіли на флагштоку разом із держпрапором Республіки Білорусь та прапором спецназу. Ця ж незареєстрована символіка російських бойовиків перебувала на пікапі з великокаліберним кулеметом", - зазначається в повідомленні.

Офіційних пояснень щодо вагнерівської символіки не було. Водночас того ж дня пропагандист із Russia Today Костянтин Придибайло опублікував пост із фото символіки бойовиків та заявив, що найманці увійшли до складу спецназу "Торнадо".

"У Білорусі "вагнери" вступили до лав спецназу Внутрішніх військ (аналог - Росгвардія)", - написав Придибайло.

Перед тим заступник міністра внутрішніх справ та командувач внутрішніми військами Білорусі Микола Карпенков заявляв, що внутрішні війська режиму Лукашенка проходитимуть "бойове злагодження" з бойовиками ПВК Вагнера для ведення спільних бойових дій. Він також розповідав про зустріч із Євгеном Пригожиним у Білорусі в перші дні після заколоту.

За версією Карпенкова, бойовики ПВК мали передати досвід застосування артилерії.

"На кадрах, опублікованих 14 грудня, бійці "Торнадо" справді демонструють керівництву МВС міномети та боєприпаси до них", - наголошує Reform.by.

"Швидше за все, влада дала вагнерівцям білоруське громадянство, оскільки без нього вони не могли б служити в органах внутрішніх справ", - продовжує тему опозиційний телеграмканал "Баста".

Своєю чергою, моніторинговий блог "Білоруський гаюн" вважає недостатніми наведені свідчення нібито вступу ексвагнерівців до підрозділу "Торнадо" МВС Білорусі.

"У можливому вступі найманців на службу до силових структур режиму Лукашенка немає нічого несподіваного. Але стверджувати це лише на підставі розміщення символіки найманців чи сумнівних джерел (як вже згаданий пропагандист Придибайло, - ред.), є, щонайменше, некоректним", - описує ситуацію "Білоруський гаюн".

Білорусь
Олександр Лукашенко
Вагнергейт
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