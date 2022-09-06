У Китаї кількість жертв вчорашнього землетрусу зросла до 65 людей

Про це повідомляє AP.

"Щонайменше 16 людей вважаються зниклими безвісти через день після того, як землетрус магнітудою 6,8 стався в гірській місцевості в окрузі Лудін провінції Сичуань, яка розташована на краю Тибетського плато, де стикаються тектонічні плити, і регулярно піддається землетрусам. Поштовх сколихнув будівлі в столиці провінції Ченду, 21 мільйон жителів якої вже перебуває під карантином через COVID-19", - йдеться у повідомленні.

У місті Моксі в тибетській автономній префектурі Гарце було відключено електроенергію та пошкоджено будівлі, там загинули 37 людей. Офіційне інформаційне агентство Сіньхуа повідомило, що для понад 50 000 людей, яких покинули будинки, які стали небезпечними через землетрус, було встановлено намети.

Державна телекомпанія CCTV показала, як рятувальники витягують жінку, яка виявилася неушкодженою, із зруйнованого будинку в Моксі, де багато будівель побудовано з суміші дерев та цегли. Повідомляється, що близько 150 людей отримали травми різного ступеня тяжкості.

Ще 28 людей померли в сусідньому повіті Шімян на околиці міста Яан. Повідомляється, що ще 248 людей отримали поранення, в основному в Моксі, і ще 12 людей вважаються зниклими безвісти.

Троє загиблих були працівниками мальовничого району Хайлуогоу, природного заповідника з льодовиком і лісом.

Окрім загиблих, влада повідомила про падіння каменів і ґрунту зі схилів гір, що спричинило пошкодження будинків і перебої з електропостачанням. Один зсув перекрив сільську трасу, залишивши її всипаною камінням, повідомили в МНС.

Нагадаємо, вчора, 5 вересня, повідомлялося, що щонайменше 21 людина загинула в результаті землетрусу магнітудою 6,8, який сколихнув південно-західну провінцію Сичуань Китаю в понеділок, викликавши зсуви ґрунту та коливання будівель в столиці провінції Ченду

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