У Китаї урядовцям заборонили використовувати айфони для роботи

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на дані Wall Street Journal.

Зазначається, що заборона з'явилася останніми тижнями й не відомо, скільки вона триватиме та наскільки широке коло чиновників охоплює.

Заборона була введена напередодні заходу Apple наступного тижня. На думку аналітиків, захід буде присвячений запуску нової лінійки iPhone, і може викликати занепокоєння серед іноземних компаній, що працюють у Китаї, оскільки китайсько-американська напруженість посилюється.

Видання пояснює, що понад десять років Китай намагався зменшити залежність від іноземних технологій, намагаючись перевести державні установи на місцеве програмне забезпечення та сприяючи внутрішньому виробництву мікросхем.

Пекін активізував цю кампанію у 2020 році, щоб зменшити залежність від закордонних ринків і технологій, оскільки його занепокоєння щодо безпеки даних зростало.

Під час візиту до Китаю минулого тижня, міністр торгівлі США Джина Раймондо сказала, що американські компанії скаржаться, адже країна стала "непридатною для інвестування" через штрафи, рейди та інші дії, які зробили ризикованим ведення бізнесу.

Таке обмеження Китаю відображає подібні заборони, введені в США, проти китайського виробника смартфонів Huawei й платформи коротких відео TikTok.

Заборона користування китайським TikTok у світі

Раніше дві найбільші керівні інституції Євросоюзу заборонили використання китайської платформи TikTok на телефонах співробітників з міркувань кібербезпеки.

У Канаді заборонили держслужбовцям використовувати TikTok на робочих телефонах, оскільки застосунок несе великий ризик для безпеки конфіденційних даних.

19 травня творці платформи коротких відео TikTok подали до суду на штат Монтана, через заборону громадянам користуватися китайським застосунком.

У липні платформа TikTok звернулася до американського суду з проханням до 1 січня призупинити дію заборони штату Монтана на користування китайським застосунком.

17 серпня, посилаючись на міркування безпеки, Нью-Йорк заборонив TikTok на державних пристроях, приєднавшись до ряду міст і штатів США, які ввели такі обмеження.