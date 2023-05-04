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У Китаї відреагували на атаку дронів на Кремль

4 травня, 2023 четвер
12:46
Світ Речниця МЗС Китаю Мао Нін

У міністерстві закордонних справ Китаю відреагували на атаку дронів на Кремль та закликали обидві сторони уникати дій, які можуть призвести до подальшої ескалації

Про це заявила речниця МЗС Китаю Мао Нін, пише RTHK.

"Позиція Китаю щодо "української кризи" є послідовною та чіткою, всі сторони повинні уникати дій, які можуть загострити ситуацію", - сказала речниця.

Також Мао Нін на питання, чи вплине цей інцидент на плани Пекіна відправити спецпредставника в Україну, відповіла, що інформацію щодо поїздки спецпредставника у справах Євразії в Україну та інші країни опублікують своєчасно.

"Китайська сторона продовжить працювати разом із міжнародною спільнотою, щоб відіграти конструктивну роль для політичного вирішення "української кризи", - додала речниця.

  • Росія звинуватила Україну в намаганні завдати удару по Кремлю безпілотником у ніч на 3 травня.
  • Заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що після вибуху дрона над кремлем необхідно "фізично усунути" Зеленського та його уряд.
  • Голова сенатського Комітету з розвідки США Марк Уорнер заявив про відсутність жодних ознак того, що за "атакою" може стояти Україна.
  • Голова МЗС Франції Катрін Колонна назвала інцидент із безпілотником над Кремлем дивним і загадковим, а також засудила погрози РФ убити президента України Володимира Зеленського.
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