У Китаї відреагували на атаку дронів на Кремль

Про це заявила речниця МЗС Китаю Мао Нін, пише RTHK.

"Позиція Китаю щодо "української кризи" є послідовною та чіткою, всі сторони повинні уникати дій, які можуть загострити ситуацію", - сказала речниця.

Також Мао Нін на питання, чи вплине цей інцидент на плани Пекіна відправити спецпредставника в Україну, відповіла, що інформацію щодо поїздки спецпредставника у справах Євразії в Україну та інші країни опублікують своєчасно.

"Китайська сторона продовжить працювати разом із міжнародною спільнотою, щоб відіграти конструктивну роль для політичного вирішення "української кризи", - додала речниця.