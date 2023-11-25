У КНДР кажуть, що їхній новий супутник виявив американські бази у Південній Кореї
Північна Корея заявила, що її лідер Кім Чен Ин оглядав фотографії, зроблені нещодавно запущеним супутником-шпигуном. На них нібито були зображені "основні цільові регіони" в Південній Кореї, де розташовані бази армії США
Про це пише Yonhap.
Зазначається, що лідер КНДР відвідав Пхеньянський загальний центр управління Національного управління аерокосмічних технологій (NATA), щоб "дізнатися про оперативну підготовку супутника-шпигуна" та подивився аерокосмічні фотографії.
Він подивився фотографії основних цільових регіонів, включаючи Мокпо, Кунсан, Пхьонтек, Осан, Сеул та інші райони на півдні та півночі, коли супутник проходив над Корейським півостровом.
У Пхьонтеку розташований найбільший у світі закордонний військовий об'єкт США Camp Humphreys. Інші американські військові бази також розташовані в Кунсані та Осані.
Наголосимо, що Північна Корея не публікувала фотографії, нібито зроблені її супутником-шпигуном.
- 22 листопада Північна Корея заявила, що успішно запустила військовий супутник-шпигун у космос. Уряд Японії оголошував надзвичайне попередження населення. США, Південна Корея і Японія засуджують дії Пхеньяну, які, за їхніми словами, порушують резолюції ООН.
- Того ж дня Південна Корея зупинила виконання частини військової угоди з КНДР від 2018 року, після того як Пхеньян запустив супутник-шпигун.
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