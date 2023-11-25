У КНДР кажуть, що їхній новий супутник виявив американські бази у Південній Кореї

Про це пише Yonhap.

Зазначається, що лідер КНДР відвідав Пхеньянський загальний центр управління Національного управління аерокосмічних технологій (NATA), щоб "дізнатися про оперативну підготовку супутника-шпигуна" та подивився аерокосмічні фотографії.

Він подивився фотографії основних цільових регіонів, включаючи Мокпо, Кунсан, Пхьонтек, Осан, Сеул та інші райони на півдні та півночі, коли супутник проходив над Корейським півостровом.

У Пхьонтеку розташований найбільший у світі закордонний військовий об'єкт США Camp Humphreys. Інші американські військові бази також розташовані в Кунсані та Осані.

Наголосимо, що Північна Корея не публікувала фотографії, нібито зроблені її супутником-шпигуном.