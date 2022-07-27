У Коростені прогриміли вибухи

Про вибухи повідомило Суспільне.

Під час повітряної тривоги, яка почалася на Житомирщині о 9.40, у Коростені на Житомирщині було чути звуки вибухів. Інформацію про вибухи Суспільному підтвердив і голова Коростенської РВА Юрій Тарасюк.

Однак попри те, що вибухи лунали, мова не про ворожу атаку, а про проведення навчання військових, яке співпало з повітряною тривогою. "Просимо не панікувати та не поширювати чутки", - наголосили у Коростенській РВА.

В області триває повітряна тривога.

25 червня російська армія обстріляла.Житомирщину. Від 24 лютого такого масованого ракетного обстрілу Житомирщина ще не знала

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