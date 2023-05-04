У Костянтинівці стає вкрай небезпечно, потрібно евакуйовуватися, - речник поліції Донеччини

Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

"За цю добу 18 населених пунктів Донеччини піддалися російським обстрілам. Є загиблі та поранені люди. Нас обстрілюють з усіх наявних видів озброєння", - зазначила Гаврилко.

За її словами, ворог використовує авіацію, безпілотники, ракети та артилерію.

"Найкритичніша гуманітарна ситуація у Бахмуті, Авдіївці, Вугледарі, Мар'їнці, Красногорівці. Росіяни постійно обстрілюють Костянтинівку, там стає вкрай небезпечно для цивільного населення. Необхідно прискорити евакуацію звідти", - підкреслила Гаврилко.