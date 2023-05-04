У Костянтинівці стає вкрай небезпечно, потрібно евакуйовуватися, - речник поліції Донеччини
Начальниця відділу комунікації поліції Донеччини Олександра Гаврилко наголосила, що необхідно прискорити евакуацію з прифронтових міст Донеччини
Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".
"За цю добу 18 населених пунктів Донеччини піддалися російським обстрілам. Є загиблі та поранені люди. Нас обстрілюють з усіх наявних видів озброєння", - зазначила Гаврилко.
За її словами, ворог використовує авіацію, безпілотники, ракети та артилерію.
"Найкритичніша гуманітарна ситуація у Бахмуті, Авдіївці, Вугледарі, Мар'їнці, Красногорівці. Росіяни постійно обстрілюють Костянтинівку, там стає вкрай небезпечно для цивільного населення. Необхідно прискорити евакуацію звідти", - підкреслила Гаврилко.
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