У кожному районі Києва створили комісії з питань евакуації населення, - Кличко

Про це 14 лютого на брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.



За його словами, план евакуації визначає місця розташування збірних пунктів, кількість необхідного транспорту та райони для розміщення населення.



Як зазначив міський голова, загалом до фонду захисних споруд цивільного захисту входять понад 500 сховищ, що розташовані на об’єктах критичної інфраструктури та призначені для захисту робочої зміни.



Крім того, входять майже 4500 споруд подвійного використання (підземних паркінгів і переходів, заглиблених станцій метро, підвалів та напівпідвалів). Мапу із їхнім розташуванням можна переглянути за посиланням.

Нагадаємо, що Віталій Кличко розповів, яку допомогу з організації підготовки резервістів надають у Києві.

З 4 лютого запрацювала "гаряча лінія" Командування Сил територіальної оборони ЗСУ , яка відповідатиме на запитання українців.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що вишколи резервістів та тероборони, за досягнення необхідних умов, можуть розпочати у березні.