У кожному районі Києва створили комісії з питань евакуації населення, - Кличко
У Києві на рівні КМДА створили спеціальні комісії з питань евакуації населення у разі надзвичайної ситуації
Про це 14 лютого на брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.
За його словами, план евакуації визначає місця розташування збірних пунктів, кількість необхідного транспорту та райони для розміщення населення.
Як зазначив міський голова, загалом до фонду захисних споруд цивільного захисту входять понад 500 сховищ, що розташовані на об’єктах критичної інфраструктури та призначені для захисту робочої зміни.
Крім того, входять майже 4500 споруд подвійного використання (підземних паркінгів і переходів, заглиблених станцій метро, підвалів та напівпідвалів). Мапу із їхнім розташуванням можна переглянути за посиланням.
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