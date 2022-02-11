Вишколи тероборони та резервістів можуть розпочати у березні, - очільник ЗСУ Залужний

Про це повідомляє пресслужба ОП.



Залужний зазначив, що система управління теробороною складається з командування, 4-х регіональних управлінь, 29 бригад та 150 батальйонів, а також з добровольчих формувань територіальних громад.



"Мета всього цього - щоб спротив був у кожному місті, кожному селі, на кожній вулиці і в кожному будинку", - сказав він.



Головнокомандувач ЗСУ заявив, що у кожному батальйоні тероборони мають бути приміщення для зберігання зброї, боєприпасів, а також майна, таємних документів та приміщення для роботи фінансово-економічної частини.



За його словами, батальйони тероборони в 13 прикордонних областях укомплектовані не менш ніж на 70%, до кінця березня цей показник буде доведено до 90%. У ЗСУ є мета на кінець березня мати не менше 70% резервістів, які проходитимуть службу.



"Нас цікавить півтора-два млн достатньо мотивованих громадян, які бажають захистити свою домівку, сім’ю, країну, яких ми маємо підготувати", - додав Залужний.



Він зазначив, що за досягнення необхідних умов у березні можуть розпочатися масові вишколи з резервістами та військовозобов’язаними сил тероборони.

Нагадаємо, начальник штабу Сил територіальної оборони Збройних Сил України полковник Сергій Собко повідомив, що крім періодичних річних навчальних зборів для резервістів планують запустити щотижневу підготовку на добровільній основі.