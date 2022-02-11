Вишколи тероборони та резервістів можуть розпочати у березні, - очільник ЗСУ Залужний
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що вишколи резервістів та тероборони, за досягнення необхідних умов, можуть розпочати у березні
Про це повідомляє пресслужба ОП.
Залужний зазначив, що система управління теробороною складається з командування, 4-х регіональних управлінь, 29 бригад та 150 батальйонів, а також з добровольчих формувань територіальних громад.
"Мета всього цього - щоб спротив був у кожному місті, кожному селі, на кожній вулиці і в кожному будинку", - сказав він.
Головнокомандувач ЗСУ заявив, що у кожному батальйоні тероборони мають бути приміщення для зберігання зброї, боєприпасів, а також майна, таємних документів та приміщення для роботи фінансово-економічної частини.
За його словами, батальйони тероборони в 13 прикордонних областях укомплектовані не менш ніж на 70%, до кінця березня цей показник буде доведено до 90%. У ЗСУ є мета на кінець березня мати не менше 70% резервістів, які проходитимуть службу.
"Нас цікавить півтора-два млн достатньо мотивованих громадян, які бажають захистити свою домівку, сім’ю, країну, яких ми маємо підготувати", - додав Залужний.
Він зазначив, що за досягнення необхідних умов у березні можуть розпочатися масові вишколи з резервістами та військовозобов’язаними сил тероборони.
- Нагадаємо, начальник штабу Сил територіальної оборони Збройних Сил України полковник Сергій Собко повідомив, що крім періодичних річних навчальних зборів для резервістів планують запустити щотижневу підготовку на добровільній основі.
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