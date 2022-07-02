У Кременчуці родинам загиблих від удару РФ по ТЦ "Амстор" виплатять по 100 тис. грн
Родинам загиблих внаслідок російського удару по ТЦ "Амстор" у Кременчуці, в Полтавській області, виплатять по 100 тис. грн
Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький у facebook.
За його словами, було ухвалено рішення збільшити суму виплат родинам загиблих вдвічі.
"Разом з депутатами міської ради прийняли рішення про збільшення виплати від усієї кременчуцької громади з 50 тис. грн до 100 тис. грн кожній сім’ї загиблого у цій страшній трагедії. Також виділили кошти на оплату поховань усіх загиблих. Робимо усе можливе, щоб допомогти сім’ям загиблих. Кременчук об’єднався, допомагає та сумує за загиблими", - написав Малецький.
- 27 червня російські військові завдали ракетного удару по Кременчуку, внаслідок якого загинула 21 людина.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив, що в обстріляному Росією ТЦ "Амстор" перебувала понад тисяча цивільних.
- Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав удар "звірством". Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що атака ще раз показала глибину жорстокості та варварства, до яких опустився Володимир Путін.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.48
Купівля 34.48Продаж 35.2
-
EUR
Купівля 35.76Продаж 36.88
- Актуальне
- Важливе