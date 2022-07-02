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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією У Кременчуці родинам загиблих від удару РФ по ТЦ "Амстор" виплатять по 100 тис. грн

У Кременчуці родинам загиблих від удару РФ по ТЦ "Амстор" виплатять по 100 тис. грн

2 липня, 2022 субота
13:02
війна з Росією обстріл ТРЦ у Кременчуці

Родинам загиблих внаслідок російського удару по ТЦ "Амстор" у Кременчуці, в Полтавській області, виплатять по 100 тис. грн

Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький у facebook

За його словами, було ухвалено рішення збільшити суму виплат родинам загиблих вдвічі. 

"Разом з депутатами міської ради прийняли рішення про збільшення виплати від усієї кременчуцької громади з 50 тис. грн до 100 тис. грн кожній сім’ї загиблого у цій страшній трагедії. Також виділили кошти на оплату поховань усіх загиблих. Робимо усе можливе, щоб допомогти сім’ям загиблих. Кременчук об’єднався, допомагає та сумує за загиблими", - написав Малецький. 

  • 27 червня російські військові завдали ракетного удару по Кременчуку, внаслідок якого загинула 21 людина. 
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив, що в обстріляному Росією ТЦ "Амстор" перебувала понад тисяча цивільних.
  • Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав удар "звірством". Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що атака ще раз показала глибину жорстокості та варварства, до яких опустився Володимир Путін. 

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Україна
Полтавщина
Кременчук
ракетний удар
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