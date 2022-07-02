Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький у facebook.

За його словами, було ухвалено рішення збільшити суму виплат родинам загиблих вдвічі.

"Разом з депутатами міської ради прийняли рішення про збільшення виплати від усієї кременчуцької громади з 50 тис. грн до 100 тис. грн кожній сім’ї загиблого у цій страшній трагедії. Також виділили кошти на оплату поховань усіх загиблих. Робимо усе можливе, щоб допомогти сім’ям загиблих. Кременчук об’єднався, допомагає та сумує за загиблими", - написав Малецький.

27 червня російські військові завдали ракетного удару по Кременчуку, внаслідок якого загинула 21 людина.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив, що в обстріляному Росією ТЦ "Амстор" перебувала понад тисяча цивільних.

Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав удар "звірством". Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що атака ще раз показала глибину жорстокості та варварства, до яких опустився Володимир Путін.

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