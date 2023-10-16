У Кремлі анонсували нову зустріч Путіна та Сі Цзіньпіна у двох форматах

Про це інформує російська пропагандистська агенція "РИА Новости".

За даними помічника президента Росії Юрія Ушакова, Путін і Сі спочатку матимуть розмову у широкому складі, а потім – у вузькому, під час робочого сніданку.

"Не виключено, що лідери поспілкуються і тет-а-тет навіть поза рамками цього вузького складу", – сказав він.

Ушаков також повідомив, що з РФ до Китаю вирушить делегація високопосадовців і підприємців.

Путін планує взяти участь у форумі "Один пояс – один шлях", де буде пропагувати концепцію так званої "Великої Євразії".

Що відомо про майбутню зустріч

19 вересня секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив, що президент Росії Володимир Путін має намір відвідати Китай у жовтні для зустрічі з лідером КНР Сі Цзіньпіном.

Пізніше колишній координатор Державного департаменту США з питань санкцій Деніел Фрід вважає, що очікувати розриву відносин між Китаєм і Росією не варто.

Дипломат Валерій Чалий вважає, що приїзд Путіна до Китаю буде церемоніальним. Президент Росії скоріше демонструє і створює масовку для китайського лідера в його великих цілях, які він озвучив на партійному з'їзді.

Дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009 рр.) Володимир Огризко в етері телеканалу "Еспресо" заявив, що Китай пам'ятає, що Росія колись захопила частину його територій, та чекає, коли посиплеться путінський режим. Малоймовірно що це буде довготривала війна, але це буде спеціальна китайська операція, яка поверне те, що колись Росія в Китаю забрала.