У Кремлі намагаються вгамувати істерику щодо операцій ЗСУ на лівобережжі Херсонщини, - ISW

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу 21 листопада виступив на колегії Міноборони Росії і заявив, що російські війська перешкоджали всім спробам України провести успішні "десантні операції на Херсонському напрямку". Далі Шойгу заявив, що російські війська завдають "колосальних" втрат українські сили.

"Заява Шойгу, ймовірно, є спробою применшити стурбованість деяких російських мілблогерів щодо нездатності Росії рішуче відбити українські атаки на східному березі Дніпра, але навряд чи заспокоїть нарікання, що постійно зростають у російському інформаційному просторі", - вважають аналітики.

Російські пропагандисти продовжують визнавати українську присутність на лівобережжі Херсонської області та скаржаться, що окупанти не в змозі "придушити українські операції" в цьому районі. Натомість аналітики вважають, що окупанти не реагують на заяви Шойгу, і ISW не спостерігає жодних значних змін у Херсонській області, які спричинили ці скарги.

Операція на лівобережжі Херсонщини

14 і 15 вересня українські військові форсували Дніпро, імовірно, щоб закріпити позиції та підготуватися до наступу на лівий берег у Херсонській області.

20 вересня у Генштабі ЗСУ розповіли про нові плацдарми Сил оборони на лівому березі Дніпра.

В Інституті вивчення війни заявили, що підрозділи двох українських бригад морської піхоти, ймовірно, 17-18 жовтня перетнули річку Дніпро та висадилися на його лівий берег на Херсонщині.

20 жовтня ISW констатував, що українські наступи на лівому березі Дніпра на Херсонщині видаються масштабнішими, ніж ті рейди, що були раніше.

Станом на 1 листопада українські військові намагалися прорвати російську оборону біля Піщанівки та Пойми. Також ЗСУ утримують позиції у Кринках та поблизу Антонівського шосе.

10 листопада Інститут вивчення війни зазначав, що Сили оборони перерізали дорогу Олешки - Нова Каховка в Херсонській області та створили додаткові логістичні проблеми російським окупантам на цьому напрямку

20 листопада Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії "Південь" розповів, що українські морські піхотинці знищили кілька вантажівок ворога на трасі Олешки - Нова Каховка