У Кремлі погрожують перекрити газ Європі, у разі відмови розраховуватися рублями
Росія не постачатиме газ європейським споживачам, якщо вони не пристануть на вимогу Кремля платити за енергоносії рублями
Про це заявив речник Володимир Путіна Дмитро Пєсков, повідомляють російські ЗМІ.
За його словами, Росія не постачатиме безкоштовно газ, у разі відмови європейців платити за паливо в рублях.
На запитання, що робитиме РФ у разі відмови Європи платити за газ у рублях, Пєсков відповів, що "питання вирішуватимуться в міру їх надходження".
"Те, що ми не будемо безкоштовно постачати газ, це однозначно. Це можна сказати з абсолютною впевненістю. У нашій ситуації займатися європейською благодійністю навряд чи можливо та доцільно", - сказав речник Кремля.
Він додав, що процес поставок дуже складний
"Це не покупка якогось товару в магазині, коли ви щось купуєте та розплачуєтеся. Це і поставки, і оплата, і підведення балансу. Це процес, розтягнутий за часом. Зараз усі модальності якраз опрацьовуються між відомствами, з "Газпромом", а потім уже будуть визначатися чіткі часові межі", - сказав Пєсков.
- Нагадаємо, 23 березня Володимир Путін дав доручення перевести оплату за поставлений в Європу газ в рублі.
- 24 березня президент Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн заявила, що Європа не дозволить РФ вимагати оплату за газ в рублях.
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