У Кремлі погрожують перекрити газ Європі, у разі відмови розраховуватися рублями

Про це заявив речник Володимир Путіна Дмитро Пєсков, повідомляють російські ЗМІ.

За його словами, Росія не постачатиме безкоштовно газ, у разі відмови європейців платити за паливо в рублях.

На запитання, що робитиме РФ у разі відмови Європи платити за газ у рублях, Пєсков відповів, що "питання вирішуватимуться в міру їх надходження".

"Те, що ми не будемо безкоштовно постачати газ, це однозначно. Це можна сказати з абсолютною впевненістю. У нашій ситуації займатися європейською благодійністю навряд чи можливо та доцільно", - сказав речник Кремля.

Він додав, що процес поставок дуже складний

"Це не покупка якогось товару в магазині, коли ви щось купуєте та розплачуєтеся. Це і поставки, і оплата, і підведення балансу. Це процес, розтягнутий за часом. Зараз усі модальності якраз опрацьовуються між відомствами, з "Газпромом", а потім уже будуть визначатися чіткі часові межі", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, 23 березня Володимир Путін дав доручення перевести оплату за поставлений в Європу газ в рублі.

24 березня президент Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн заявила, що Європа не дозволить РФ вимагати оплату за газ в рублях.

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