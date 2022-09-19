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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією У Кремлі пригрозили "належною відповіддю" на спробу звільнити Крим

У Кремлі пригрозили "належною відповіддю" на спробу звільнити Крим

19 вересня, 2022 понедiлок
13:04
війна з Росією Дмитро Пєсков

Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія дасть "належну відповідь" на спробу України звільнити окупований Крим

Про це повідомляють російські ЗМІ. 

Таким чином Дмитро Пєсков відповів на прохання прокоментував заяву радника глави Офісу президента України Михайла Подоляка про те, що Захід зобов’язаний забезпечити Київ ракетами великої дальності для ударів по російській території, аби змусити Москву забратися з окупованих Донбасу та Криму. 

"Крим є невід'ємною частиною РФ, тому будь-які претензії на російську територію відповідно отримають належну відповідь", - сказав Пєсков. 

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Україна
Росія
Крим
Володимир Путін
Дмитро Пєсков
окуповані території
Михайло Подоляк
деокупація України
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