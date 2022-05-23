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Головна війна з Росією У Кремлі прокоментували вирок про довічне ув'язнення для російського військового Шишимаріна

У Кремлі прокоментували вирок про довічне ув'язнення для російського військового Шишимаріна

23 травня, 2022 понедiлок
14:22
війна з Росією Вадим Шишимарін

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі стурбовані долею свого військового Вадима Шишимаріна, якого в Україні засудили до довічного ув'язнення за вбивство цивільного

Про це повідомляють російські ЗМІ. 

За словами Пєскова, РФ шукатиме варіанти для захисту інтересів Шишимаріна, який застрелив 62-річного мирного мешканця у Сумській області. 

Він зазначив, що Москва не має багато можливостей для захисту вбивці "на місці", оскільки "діяльність її закордонних установ в Україні не ведеться". 

"Але це не означає, що ми не розглядатимемо можливість продовження спроб іншими каналами. Доля кожного російського громадянина має для нас першочергове значення", - сказав Пєсков. 

Вадима Шишимаріна звинуватили в умисному вбивстві цивільного чоловіка на Сумщині 28 лютого. Це сталося, коли ЗСУ розбили колону росіянина. Під час втечі Шишимарін разом з іще чотирма окупантами обстріляв приватний автомобіль і вкрав його. Автомобілем з пробитими ними ж колесами загарбники заїхали до села та побачили мирного мешканця, котрий говорив телефоном. Один з окупантів наказав сержанту вбити чоловіка, щоб той не повідомив про них українським військовим.

Через вікно автівки підозрюваний кілька разів вистрелив з автомата Калашникова в голову літньому чоловіку. Він помер на місці за кілька десятків метрів від свого будинку.

Згідно зі свідченнями обвинуваченого Вадіма Шишимаріна, вбити цивільного на велосипеді йому нібито наказав прапорщик. Коли підозрюваний у вбивстві українця відмовився, йому почав погрожувати інший російський військовий. Показання росіянина підтвердив інший військовий армії РФ, Іван Мальтісов. Він їхав разом із Шишимаріним та іншими російськими солдатами, коли вони побачили цивільного, у якого згодом вистрелив засуджений. 

  • Прокурори й СБУ зібрали достатньо доказів причетності Шишмаріна до порушення законів і звичаїв війни й умисного вбивства. Окупанту загрожує від 15 років за ґратами до довічного ув'язнення.Перше засідання суду у справі Шишимаріна, на якому було вирішено, що процес проходитиме у відкритому режимі, відбулося 13 травня.
  • Засідання 19 травня завершилося проханням прокурорів довічного ув'язнення для російського окупанта. Під час суду росіянин визнав свою провину, покаявся та попросив пробачення в дружини загиблого. Вона зазначила, що не буде проти, якщо обвинуваченого обміняють на українських військових із Азовсталі.
  • 23 травня Шишимаріна засудили до довічного ув'язнення

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вбивство
довічне ув'язнення
Дмитро Пєсков
мирні жителі
цивільні
воєнні злочини Росії
Вадим Шишимарін
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