У Кремлі прокоментували заяву експрем'єра Ізраїлю про нібито обіцянку Путіна не вбивати Зеленського
Речник президента Росії Дмитро Пєсков не підтвердив і не спростував заяву експрем'єра Ізраїлю Нафталі Беннета щодо українського лідера Володимира Зеленського
Про це пишуть росЗМІ.
Нагадаємо, Нафталі Беннет казав, що господар Кремля Володимир Путін нібито обіцяв йому не вбивати українського лідера Володимира Зеленського.
За словами Пєскова, Беннет і Путін вели "ефективний діалог" на початку війни в Україні, як телефоном, так і наживо. Проте розкривати деталі переговорів він не став. На запитання про те, чи справді Володимир Путін обіцяв не вбивати президента України Володимира Зеленського, він також не відповів.
"Справді, Путін і Беннет під час перебування останнього прем'єр-міністром Ізраїлю вели дуже інтенсивний діалог. Але ви знаєте, що ми не прихильники розкривати деталі переговорів глав держав. Не хочемо це робити і зараз, тому я не спростовуватиму і не підтверджуватиму сказане Беннетом",— наголосив Пєсков.
- Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк назвав фікцією заяву Беннета про те, що Путін нібито обіцяв не вбивати Володимира Зеленського.
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