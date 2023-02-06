Про це пишуть росЗМІ.

Нагадаємо, Нафталі Беннет казав, що господар Кремля Володимир Путін нібито обіцяв йому не вбивати українського лідера Володимира Зеленського.

За словами Пєскова, Беннет і Путін вели "ефективний діалог" на початку війни в Україні, як телефоном, так і наживо. Проте розкривати деталі переговорів він не став. На запитання про те, чи справді Володимир Путін обіцяв не вбивати президента України Володимира Зеленського, він також не відповів.

"Справді, Путін і Беннет під час перебування останнього прем'єр-міністром Ізраїлю вели дуже інтенсивний діалог. Але ви знаєте, що ми не прихильники розкривати деталі переговорів глав держав. Не хочемо це робити і зараз, тому я не спростовуватиму і не підтверджуватиму сказане Беннетом",— наголосив Пєсков.