Про це повідомляють російські ЗМІ.

Таким чином він відповів на запитання, чи продовжиться "спеціальна військова операція" після псевдореферендумів на окупованих Росією територіях.

"Як мінімум, що я вам можу сказати з абсолютною точністю. Ви знаєте, що не всю територію "ДНР" "звільнено. Ми говоримо про територію, яка знаходиться в межах 2014 року. Тому, як мінімум, потрібно буде звільнити усю територію "ДНР", - сказав Пєсков.

Він додав, що завдання РФ в Україні можуть змінитися.

"Детальнішу відповідь, звичайно, ви отримаєте згодом, у разі, якщо будуть підписуватися такі документи", - зазначив Пєсков.

28 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що говорити про закінчення війни можна лише після деокупації всіх окупованих територій.

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