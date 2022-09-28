У Кремлі розповіли, доки планують продовжувати "спецоперацію" в Україні
Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що РФ продовжуватиме бойові дії в Україні щонайменше до повної окупації Донеччини
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Таким чином він відповів на запитання, чи продовжиться "спеціальна військова операція" після псевдореферендумів на окупованих Росією територіях.
"Як мінімум, що я вам можу сказати з абсолютною точністю. Ви знаєте, що не всю територію "ДНР" "звільнено. Ми говоримо про територію, яка знаходиться в межах 2014 року. Тому, як мінімум, потрібно буде звільнити усю територію "ДНР", - сказав Пєсков.
Він додав, що завдання РФ в Україні можуть змінитися.
"Детальнішу відповідь, звичайно, ви отримаєте згодом, у разі, якщо будуть підписуватися такі документи", - зазначив Пєсков.
- 28 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що говорити про закінчення війни можна лише після деокупації всіх окупованих територій.
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