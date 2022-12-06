У кремлі цілком серйозно сповідують вуду
Що символізують і яке сакральне значення у культах вуду мають виколупані очі тварин, надіслані ворогу?
А до речі, оці виколупані очі собак у посольствах України в Європі – це не просто спецоперація. Це якраз і є оте вагоме підтвердження ще кілька місяців тому досить дивної ідеї якогось опозиційного російського мислителя про те, що якщо Росія нібито сповідує православ'я, то у кремлі цілком серйозно сповідують вуду. Там, мовляв, культ вуду. Пошукайте в Ютубі, дуже цікавий гон. Але чи гон?
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Якщо Росія нібито сповідує православ'я, то у кремлі цілком серйозно сповідують вуд
Вікторина.
Що символізують і яке сакральне значення у культах вуду мають виколупані очі тварин, надіслані ворогу?
Про автора. Андрій Бондар, письменник.
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