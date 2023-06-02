У Кремлі відреагували на заяву Пашиняна, що Вірменія не є союзником РФ
Речник президента Росії Дмитро Пєсков відреагував на заяву прем’єр-міністра Вірменії Ніколи Пашиняна, що його країна не є союзником РФ у війні проти України
Про це повідомляють російські ЗМІ.
"Ми беремо її до відома, це важлива заява. Ми знаємо, що є певні нюанси в підходах Вірменії до конфлікту навколо України, ми їх враховуємо, ми їх знаємо. Безумовно, ми продовжуємо розвиток наших концептуально союзницьких відносин із Вірменією", – заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.
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- На початку травня прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна не є союзником Росії у війні проти України.
- Паралельно Азербайджан та Вірменія провели 4-денні переговори в Вашингтоні під егідою Ентоні Блінкена. На них, за словами очільника Держдепу, було досягнуто значного прогресу.
- 14 травня Пашинян та президент Азербайджану Ільхам Алієв під час зустрічі у Брюсселі досягли прогресу в дискусіях та погодились відновити переговори щодо делімітації кордонів.
- На перемовинах Пашинян офіційно погодився визнати територію Нагірного Карабаху суверенними землями Азербайджану. Зі свого боку азербайджанська сторона гарантує дотримання прав і свобод вірменської національної меншини.
- Ці домовленості передбачають припинення існування не визнаної у світі "Нагірно-Карабаської Республіки" та її "органів влади".
- 29 травня прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що наразі немає узгодженого проєкту угоди про мир з Азербайджаном, який можна було б підписати.
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