У Кремлі відреагували на заяву Пашиняна, що Вірменія не є союзником РФ

Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Ми беремо її до відома, це важлива заява. Ми знаємо, що є певні нюанси в підходах Вірменії до конфлікту навколо України, ми їх враховуємо, ми їх знаємо. Безумовно, ми продовжуємо розвиток наших концептуально союзницьких відносин із Вірменією", – заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

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