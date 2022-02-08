У Кремлі заперечили інформацію про угоду Росії та Франції щодо України
Кремль заперечує інформацію The Financial Times про те, що президенти РФ та Франції уклали угоду про деескалацію навколо України
Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК.
"FT, звичайно, написала по суті невірно. Москва та Париж не могли укласти жодних угод, це просто неможливо. Тому що Франція є і членом ЄС, і членом НАТО, де Франції не належить лідерство, лідерство належить іншій країні", - сказав Пєсков.
Раніше видання The Financial Times з посиланням на офіційних осіб Франції писало, що Еммануель Макрон і Володимир Путін уклали угоду про зниження напруження навколо України. Згідно з даними видання, Путін зобов'язався вивести з Білорусі до 30 тис. військових РФ та пообіцяв "не здійснювати нових військових ініціатив".
- Нагадаємо, у понеділок, 7 лютого, Еммануель Макрон зустрічався із президентом РФ Володимиром Путіним. Після переговорів Макрон заявив, що РФ і Франція повинні разом побудувати гарантії безпеки.
- У вівторок президент Франції Еммануель Макрон та міністр закордонних справ Жан-Ів Ле Дріан прибули до Києва для зустрічі з президентом і головою МЗС України.
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