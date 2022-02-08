Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна війна з Росією У Кремлі заперечили інформацію про угоду Росії та Франції щодо України

У Кремлі заперечили інформацію про угоду Росії та Франції щодо України

8 лютого, 2022 вiвторок
12:44

Кремль заперечує інформацію The Financial Times про те, що президенти РФ та Франції уклали угоду про деескалацію навколо України

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК.

"FT, звичайно, написала по суті невірно. Москва та Париж не могли укласти жодних угод, це просто неможливо. Тому що Франція є і членом ЄС, і членом НАТО, де Франції не належить лідерство, лідерство належить іншій країні", - сказав Пєсков.

Раніше видання The Financial Times з посиланням на офіційних осіб Франції писало, що Еммануель Макрон і Володимир Путін уклали угоду про зниження напруження навколо України. Згідно з даними видання, Путін зобов'язався вивести з Білорусі до 30 тис. військових РФ та пообіцяв "не здійснювати нових військових ініціатив". 
 

  • Нагадаємо, у понеділок, 7 лютого, Еммануель Макрон зустрічався із президентом РФ Володимиром Путіним. Після переговорів Макрон заявив, що РФ і Франція повинні разом побудувати гарантії безпеки. 
  • У вівторок президент Франції Еммануель Макрон та міністр закордонних справ Жан-Ів Ле Дріан прибули до Києва для зустрічі з президентом і головою МЗС України.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Світ
Франція
російські військові
Еммануель Макрон
Володимир Путін
Читайте також:
Лиз Трасс
7 лютого, 2022 понедiлок
МЗС Великої Британії: заяви Росії про відсутність планів нового наступу на українську територію є брехливими
Денис Пушилін
6 лютого, 2022 неділя
Наступного тижня Пушилін скликає пресконференцію, де розповідатиме про "геноцид" і "жертви", - соцмережі
Ентоні Блінкен
7 лютого, 2022 понедiлок
Блінкен припустив готовність України "рухатися вперед" щодо особливого статусу ОРДЛО
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.76
    Купівля 27.76
    Продаж 28.1
  • EUR
    Купівля 31.65
    Продаж 32.13
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
8 лютого
13:01
Василь Ломаченко та Боб Арум (праворуч)
Ломаченко позбувся головного конкурента у суперечці за бій проти абсолютного чемпіона
12:57
В ОРДЛО між російськими найманцями і місцевим населенням стаються непоодинокі збройні сутички, - розвідка
12:50
Обкрадали пенсіонерів по всій Україні: на Вінниччині правоохоронці затримали злочинну групу
12:32
Фонд держмайна
У січні 2022 року Фонд держмайна провів приватизаційних аукціонів на понад 440 млн грн
12:25
Оновлено
Іван Ковбаснюк
Олімпіада-2022: Усі результати українців у четвертий день Ігор у Пекіні
12:18
Наталка Діденко
Україну 9 лютого накриють сніг, дощ і вітер, - синоптик Наталка Діденко
12:11
санкції проти рф
Австрія підтримає санкції проти РФ у разі вторгнення в Україну, - голова МЗС
12:09
Наживо
Роман Безсмертний
"Чи піде Путін на велику війну з Україною?": Роман Безсмертний у стрімі з Сергієм Руденком
12:09
Канада
Учасники COVID-протестів заблокували міст між Канадою і США
12:06
Зеленський
Зеленський: Усі громадяни України віком від 60 років отримають безкоштовний смартфон
11:56
вакцина
Кожен другий дорослий українець повністю вакцинувався від COVID-19, - Ляшко
11:55
Дмитро Підручний
Олімпіада-2022: Український біатлоніст Підручний йшов серед лідерів, але через три промахи втратив шанси на медаль у гонці на 20 км
11:52
Зеленський
Опитування українців й перепис населення: Зеленський презентував нові послуги у "Дії"
11:49
авто
Аукціон Copart: що потрібно знати про покупку автомобіля зі США
11:49
Джавелін
Естонія передала Україні третину своїх протитанкових ракет Javelin
11:40
КНДР ракета
Північна Корея побудувала секретну базу для запусків міжконтинентальних ракет, - Центр стратегічних та міжнародних досліджень
11:38
Крим
ЄС розширить список санкцій проти РФ за вибори в Криму, - журналіст Радіо Свобода
11:23
лікарня COVID
МОЗ: якщо одночасно захворіти на COVID-19 та грип - це може призвести до появи пневмонії
11:17
ЗСУ танк
ЗСУ проводять протитанкові навчання одночасно на кількох полігонах
11:15
застосунок Дія
У "Дію" додали функцію з генерування довідки про несудимість
11:02
Велика Британія може відправити кораблі та винищувачі Typhoon до Південно-Східної Європи, - Джонсон
10:56
Ув'язненому окупанами в ОРДО українцю Лобурю загрожує смертна кара, - Денісова
10:52
Емманюель Макрон
Президент Франції Макрон прибув в Україну
10:51
Валя Семеренко
Олімпіада-2022: Україна втратила третю біатлоністку в Пекіні та ризикує пропустити естафету
10:39
Відповідав за примусовий "призов" українців до лав окупаційних військ: СБУ викрила "військкома ЛНР"
10:24
Анналена Бербок
Зустріч Бербок і Зеленського скасували через розбіжності щодо зброї і "Північного потоку-2", - CNN
10:23
Віктор Ляшко
В Україні змінили правила відслідковування передачі COVID-19: відтепер лише серед контактів високого ризику
10:07
Японія
Парламент Японії ухвалив резолюцію про підтримку України
10:02
Емманюель Макрон
Зеленський зобов’язав зняти з розгляду Ради законопроєкт про умови деокупації на вимогу Нормандії, - Макрон
09:45
Макрон і Путін
Макрон і Путін уклали угоду про деескалацію навколо України, - The Financial Times
09:32
Штати продадуть Тайваню зброї на $100 мільйонів
США продадуть Тайваню зброї на $100 млн
09:31
Інфографіка
Аннамарі Данча
Допустили до змагань за 5 хвилин до старту: Українська віцечемпіонка світу заявила, що її позбавили шансів поборотися за медалі Олімпіади-2022
09:24
коронавірус
Дніпропетровщина перейшла до "помаранчевої" зони карантину
09:06
сніг
В Україну 8 лютого прийдуть сніг, дощ і ожеледиця
09:00
Петро Порошенко
Порошенко: Раджу Зеленському припинити радувати Путіна
08:47
Іван Шмуратко
Олімпіада-2022: Американський фігурист Чен побив світовий рекорд, українець Шмуратко прорвався до довільної програми
08:45
Циклон "Бацірай"
Кількість загиблих внаслідок шторму "Бацірай" на Мадагаскарі зросла до 20
08:41
Польща
Міноборони Польщі анонсувало створення кібервійськ
08:25
коронавірус
В Україні за добу виявили понад 34 тис. нових випадків COVID-19
08:22
Інфографіка
Аннамарі Данча
Олімпіада-2022: Українська віцечемпіонка світу зупинилася у кваліфікації на Іграх у Пекіні
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV