У Кремлі заявили, що Путін не обговорював із Сі Цзіньпінем мирний план Зеленського

Про це повідомляють російські ЗМІ.

За його словами Путін та Сі Цзіньпін не обговорювали формулу миру Володимира Зеленського для припинення війни РФ проти України, а під час переговорів лише обмінялися думками щодо положень китайського плану.

"Ні, український мирний план не обговорювався. Був обмін думками щодо положень, що містяться в китайському мирному плані, президент Путін сам про це говорив. План Зеленського - це вже, скоріше, питання, яке стосується двосторонніх відносин між Китаєм та Україною", - сказав Пєсков.

У листопаді 2022 року на саміті "Великої двадцятки" на Балі Володимир Зеленський представив "формулу миру" з 10 пунктів.

24 лютого Китай опублікував документ із позицією щодо "політичного врегулювання" війни Росії проти України.