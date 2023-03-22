У Кремлі заявили, що Путін не обговорював із Сі Цзіньпінем мирний план Зеленського
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін не обговорював під час зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпінем запропонований мирний план президента України Володимира Зеленського
Про це повідомляють російські ЗМІ.
За його словами Путін та Сі Цзіньпін не обговорювали формулу миру Володимира Зеленського для припинення війни РФ проти України, а під час переговорів лише обмінялися думками щодо положень китайського плану.
"Ні, український мирний план не обговорювався. Був обмін думками щодо положень, що містяться в китайському мирному плані, президент Путін сам про це говорив. План Зеленського - це вже, скоріше, питання, яке стосується двосторонніх відносин між Китаєм та Україною", - сказав Пєсков.
- У листопаді 2022 року на саміті "Великої двадцятки" на Балі Володимир Зеленський представив "формулу миру" з 10 пунктів.
- 24 лютого Китай опублікував документ із позицією щодо "політичного врегулювання" війни Росії проти України.
- 20 березня, в Москві відбулася зустріч лідера Китаю Сі Цзіньпіна з президентом РФ Володимиром Путіним, яка тривала 4,5 години.
- 21 березня Сі Цзіньпін на зустрічі у Кремлі з Путіним заявив, що "конфлікти зрештою мають вирішуватися шляхом діалогу та переговорів", коментуючи війну в Україні.
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