У кремлі зрозуміли, що продовження війни - це загроза єдності РФ, - політолог Умланд
Аналітик Стокгольмського центру досліджень Східної Європи Андреас Умланд вважає, що кремль хоче закінчити війну
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Через Шредера (колишній федеральний канцлер Німеччини Герхард Шредер, - ред.) Путін дав сигнал, що в кремлі розуміють - продовження війни ризиковано для Росії. Санкції все більше тиснуть на Росію і перемовин не буде. Там вже розуміють, що Захід не втрачає інтерес до України", - зауважив Андреас Умланд.
Також політолог додав, що в Росії вже спостерігається внутрішня нестабільність.
"У кремлі сподівались, що через певний час знизиться зацікавленість до України, скоротиться підтримка Україні. Кремль хоче закінчити війну. Хоче, щоб зняли санкції. У кремлі вже розуміють, що війна - це загроза єдності РФ", - зауважив політолог.
- 26 липня стало відомо, що Герхард Шредер під час відпустки прибув до Москви.
- Ексканцлер Німеччини Герхард Шредер заявив, що під час візиту до Москви зустрічався з російським диктатором Володимиром Путіним та говорив з ним про припинення вогню в Україні
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