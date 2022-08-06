Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Через Шредера (колишній федеральний канцлер Німеччини Герхард Шредер, - ред.) Путін дав сигнал, що в кремлі розуміють - продовження війни ризиковано для Росії. Санкції все більше тиснуть на Росію і перемовин не буде. Там вже розуміють, що Захід не втрачає інтерес до України", - зауважив Андреас Умланд.

Також політолог додав, що в Росії вже спостерігається внутрішня нестабільність.

"У кремлі сподівались, що через певний час знизиться зацікавленість до України, скоротиться підтримка Україні. Кремль хоче закінчити війну. Хоче, щоб зняли санкції. У кремлі вже розуміють, що війна - це загроза єдності РФ", - зауважив політолог.