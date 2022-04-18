У Криму повідомили про смерть командира корабля "Цезар Куніков" Олександра Чирви

Про це повідомила низка російських пропагандистських ЗМІ, а також так званий губернатор окупованого Севастополя Михайло Развожаєв.



Як зазначають у ЗМІ, Олександр Чирва "помер від ран", отриманих у бою в Україні, а "його хоробрість, професіоналізм та досвід врятували життя членів екіпажу". Щоправда, не уточняють, за яких саме обставин було ліквідовано Чирву.



Олександр Чирва народився в Севастополі. Був командиром великого десантного корабля "Цезар Куніков" 197-й бригади десантних кораблів Чорноморського флоту Росії, капітан 3 рангу. У 2015 і 2016 роках брав участь у війні в Сирії.



"Цезар Куніков" – російський десантний корабель проекту 775. Базується в Севастополі. Корабель брав участь в операції KFOR в Косово (1999 рік), російсько-грузинській війні (2008 рік), здійснював забезпечення сирійської армії (операція "Сирійський експрес", 2015 рік).

Коли 24 березня 2022 року в порту Бердянська (який перебував під окупацією російських військових) було знищено великий десантний корабель проекту 1171 "Саратов", унаслідок удару було пошкоджено ще два російські великі десантні кораблі проєкту 775 – "Цезарь Куніков" і "Новочеркаськ".

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