У Криму стіна Ханського палацу тріснула під час "реставрації" окупантами

Про це з посиланням на керівника російської держустанови "Дирекція з централізованого обслуговування та розвитку закладів сфери культури" Іллю Алимчева повідомляє провладне видання "Кримінформ".

За словами Алимчева, постраждав світський корпус палацу. Він стверджує, що це сталося через помилку в проєкті, де вказано, що будівля стоїть на фундаменті. Проте насправді стіни фундаменту не мають.

"Трохи копнули, і воно просіло", - сказав представник окупаційної влади.

Алимчев також стверджує, що "немає нічого страшного, це все можна усунути, серйозної шкоди не заподіяно".



Раніше Еспресо.TV повідомляв, що Ханський палац - це пам'ятка історії та культури загальносвітового значення, єдиний у світі зразок кримськотатарської палацової архітектури. Також палац входить до складу Бахчисарайського історико-культурного заповідника і є кандидатом на внесення до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. У жовтні 2017 року окупанти передали об'єкт у "державну власність".



У 2018 році поліція України відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного знищення, руйнування та псування пам'ятки історії - Ханського палацу.



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