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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією У Криму заборонили використання піротехніки та дронів

У Криму заборонили використання піротехніки та дронів

1 вересня, 2022 четвер
00:33
війна з Росією БПЛА

На окупованому півострові вирішили утриматися від використання піротехніки та безпілотників

Про це повідомив так званий "голова Криму" Сергій Аксьонов у Telegram.

"Прошу кримчан на час проведення "спеціальної військової операції" утриматися від використання піротехніки і безпілотників. До указу "Про загрозу надзвичайній ситуації, що виникла на території Республіки Крим" внесено відповідні зміни", – написав Аксьонов.

  • 31 серпня Головне управління розвідки ЗСУ звернулося до кримчан з проханням повідомляти про "найпопулярніші" місця "оксамитового сезону".
  • 31 серпня розвідка повідомила, що Російська Федерація планує перекинути на територію тимчасово окупованого Криму москвичів і пітерців. Також доукомплектовувати військові частини російських збройних сил будуть 1200 строковиками.
  • Росіяни в окупованому Криму почали розміщувати військові склади та склади зброї на базі складів з вугіллям або свинофермах, щоб заплутати українське військо.
  • У тимчасово окупованому Криму у селищі Красногвардійське сьогодні, 31 серпня, з 6 ранку горіла російська нафтобаза.

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Крим
окупанти
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