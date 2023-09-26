У Кривому Розі пролунав вибух
Уранці вівторка, 26 вересня, у Кривому Розі Дніпропетровської області пролунав звук вибуху. Влада закликала містян нічого не знімати й не публікувати у мережі
Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.
"Кривий Ріг. Вибух. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", - написав він у телеграм.
Звуки вибухів прозвучали під час повітряної тривоги, яку оголосили у Дніпропетровській області.
О 06:20 Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння у регіоні.
Моніторингові канали закликають мешканців Кривого Рогу перебувати в укриттях до відбою.
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8 вересня російські окупанти вдарили по адмінбудівлі поліції в Кривому Розі. Унаслідок цього загинув поліцейський, відомо про 74 постраждалих.За даними ППО, росіяни вдарили однією ракетою "Іскандер-К".
- Уранці понеділка, 11 вересня, у Кривому Розі також лунали гучні вибухи. Росіяни тоді запустили ударні БПЛА та ракети у напрямку міста. Там спрацювала протиповітряна оборона.
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