У Кривому Розі пролунав вибух

Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

"Кривий Ріг. Вибух. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", - написав він у телеграм.

Звуки вибухів прозвучали під час повітряної тривоги, яку оголосили у Дніпропетровській області.

О 06:20 Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння у регіоні.

Моніторингові канали закликають мешканців Кривого Рогу перебувати в укриттях до відбою.